Токио, 19 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Правительство Японии заявило о создании системы, освобождающей спортсменов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в следующем году от ограничений на въезд, которые Япония ввела для жителей 159 стран и регионов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

ResproPolska Спортсмен в маске

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Спортсмены должны будут сдавать тест на коронавирус перед вылетом из своей страны и по прибытии в Японию.

Спортсмены должны будут также пройти 14-дневный карантин после прибытия в Токио, в ходе которого они смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях. В основном, им будет запрещено пользоваться общественным транспортом, кроме тех случаев, когда это необходимо и при условии соблюдения мер предосторожности, ограничивающих контакты с населением.

После 14-дневного карантина спортсмены должны будут придерживаться правил, которые организаторам ещё предстоит разработать.