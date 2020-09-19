Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix планирует возобновить съёмки четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» 28 сентября 2020 года. Об этом 19 сентября сообщил портал Deadline.

Цитата из т/с «Очень странные дела». Netflix. 2016. США

Издание пишет, что эта дата является предварительной и существует вероятность, что компания внесёт изменения в график. Отмечается: это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.

Напомним, первый тизер-трейлер продолжения «Очень странных дел» Netflix опубликовал в феврале 2020 года. Тогда создатели сериала Мэтт и Росс Дафферы дали понять поклонникам сериала, что Джим Хоппер (Дэвид Харбор) остался жив.