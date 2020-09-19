Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 180 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 19 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Новые носители инфекции выявлены в 23 муниципальных образованиях Ростовской области. За сутки в Ростове-на-Дону зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом, в Каменске-Шахтинском — 16, в Азове — 13, в Батайске и Новочеркасске — по десять случаев. Около трети новых заболевших — пожилые люди старше 66 лет, 5,5% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 19 тыс. 885 человек.