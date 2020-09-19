Загреб, 19 сентября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. 18 сентября Бюро статистики Хорватии опубликовало отчёт, согласно которому в конце августа в Хорватии было трудоустроено 1,53 миллиона граждан, что на 0,4 процента больше, чем в июле, но при этом на 4 процента меньше, чем в конце августа прошлого года. Согласно статистике, уровень зарегистрированной безработицы в Хорватии в этом году составил 13 процентов. В годовом исчислении уровень безработицы в Хорватии по-прежнему повышается. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

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Также, согласно последним данным Бюро статистики Хорватии, в августе в частных компаниях было трудоустроено 1 315 534 человека. Тем самым, число безработных выросло на 3,9 процента.

Наибольшее снижение занятости в Хорватии было зафиксировано в сфере образования, на 4,8 процента. В связи с пандемией коронавируса также наиболее уязвимыми сферами стали туризм и гостиничный бизнес. Кроме того, юридические лица, сдающие жилье в аренду, занятые в сфере обслуживания и общепита, в конце августа этого года набрали на 21,8 процента меньше рабочих, чем в этом же месяце в прошлом году.