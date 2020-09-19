Москва, 19 сентября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. Российская Федерация с 21 сентября возобновляет авиационное сообщение сразу с тремя странами — Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Кроме того, прекращаются вывозные рейсы. Об этом накануне, 18 сентября, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Табло рейсов в аэропорту

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Сообщается, что возобновление авиасообщения осуществляется на взаимной основе. Первые рейсы будут осуществятся между столицами, пока только раз в неделю.

Также стало известно, что с 27 сентября состоится восстановление авиасообщения с Южной Кореей. Рейсы также будут осуществятся только раз в неделю.

Напомним, что международное авиасообщение было в существенной степени прервано из-за пандемии коронавируса. Восстановление авиасообщения проходит на взаимной основе, и пока многие страны, с которыми Россия была бы готова восстановить авиасообщение, считают, что уровень заражения коронавирусом в РФ ещё достаточно высок.