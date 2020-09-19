Тегеран, 19 сентября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. 18 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила, что около 144 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 144 новых жертв их общее число по стране возросло до 23 952 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 3049 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1593 человека были госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 416 198 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 355 505 из них выздоровели и выписались из больниц.

По словам пресс-секретаря, еще 3869 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Садат Лари сообщила, что на сегодняшний день в Иране было проведено 3 691 399 обследований на наличие вируса.