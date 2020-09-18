Краснодар, 19 сентября, 2020, 01:04 — ИА Регнум. Вертолётчики полка армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, получили новейший учебно-боевой вертолёт Ми-28УБ. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ЮВО Минобороны РФ.

Минобороны России Ми-28УБ

Пилоты полка успешно завершили первый контрольный облёт новой машины, в ходе которого «отработали взлёты, посадки и полёты на высотах до 1000 метров, проверили пилотажные и манёвренные характеристики техники на различных скоростях, а также работу систем и механизмов вертолёта при нагрузках и перегрузках».

Отмечается, что перед началом контрольных полётов с экипажами были проведены подготовительные теоретические занятия. Лётчики сдали все необходимые зачёты по знанию требований безопасности и управлению боевыми вертолётами в различных условиях.

«На следующем этапе подготовки экипажи новейших вертолётов приступят к выполнению учебных огневых задач на полигонах боевой подготовки на Кубани», — говорится в заявлении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, новый российский ударный вертолёт Ми-28УБ с дублированным управлением будет проходить испытания в Сирии.