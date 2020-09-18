Анкара, 18 сентября, 2020, 22:59 — ИА Регнум. В Турции за последние сутки зафиксирован 1771 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 299 810 человек. Такие данные приводит 18 сентября министерство здравоохранения республики.

Russian.news.cn Турецкие граждане в медицинских масках в общественном транспорте

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Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 62 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 7377 человек.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 264 805 человек, в том числе 1060 человек — за последние сутки.

Напомним, в начале сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране наступил второй пик эпидемии коронавирусной инфекции.