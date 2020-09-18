Москва, 18 сентября, 2020, 22:23 — ИА Регнум. Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и глава комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Предусматривается единый механизм комплексного развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного жилья, ветхого жилья и для промышленных территорий.

Решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ вправе принять правительство. При этом правительством должен быть определен порядок принятия решений о комплексном развитии территории и порядок реализации такого решения.

Авторы не скрывают, что при подготовке изменений по расширению оснований расселения аварийного или ветхого жилищного фонда за основу в части правового регулирования была взята реализуемая с 2017 года в городе Москве программа реновации жилищного фонда.

В частности, в Жилищный кодекс законопроектом предусматриваются изменения, связанные с правом регионов утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, выявлением и учетом мнения граждан при формировании и реализации программы по сносу и реконструкции, а также обеспечением прав собственников жилых и нежилых помещений, прав нанимателей жилых помещений и арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в программу по сносу и реконструкции.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали распространить реновацию на всю Россию.