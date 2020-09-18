Вашингтон, 18 сентября, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Правительство США предоставит Пуэрто-Рико пакет помощи в размере $11,6 млрд для восстановления страны от последствий урагана «Мария», 18 сентября сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Белого дома, финансирование в размере $9,6 млрд долларов будет предоставлено Управлению электроэнергетики Пуэрто-Рико. Правительство также предоставит дополнительный грант в размере $2 млрд Департаменту образования Пуэрто-Рико.

Ураган «Мария» в 2017 году вызвал катастрофические разрушения в Пуэрто-Рико. При этом страна имела долговые обязательства примерно на $120 млрд, которые оказалась не в состоянии платить после стихийного бедствия.

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