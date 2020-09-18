В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус
Симферополь, 18 сентября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. У троих сотрудников международного детского центра «Артек» подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе «Артека» «ВКонтакте» 18 сентября.
В «Артеке» сообщили, что центр работает в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.
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В детском центре также выступили с опровержением информации, распространяемой в социальных сетях одной из сотрудниц лагеря, о нахождении заболевших COVID-19 сотрудников детского центра на территории лагеря и несущих угрозу детям, что не соответствует действительности. Действия сотрудницы администрация лагеря объясняет сокращением её должности.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Республике Крым на 18 сентября зарегистрировано 3573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.