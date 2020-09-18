Москва, 18 сентября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Авиасообщение с Белоруссией, прекращённое на фоне пандемии, возобновляется с 21 сентября 2020 г., сообщили 18 сентября в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Vasyatka1 Аэропорт. Минск

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С этой же даты возобновляется авиасообщение с Казахстаном, с Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международное авиасообщение было закрыто Россией в конце марта из-за пандемии коронавируса. Всё это время действовала программа вывозных рейсов.