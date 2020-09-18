Берн, 18 сентября, 2020, 20:47 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 315 919 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 30 055 710. Об этом сообщает 18 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Зафиксированный показатель суточного прироста инфицированных является рекордным за весь период с начала пандемии. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 14 сентября — 307 930 случаев.

Cообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё по меньшей мере 6037 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 943 433.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 292 307 выявленных случаях заражения коронавирусом и 6057 скончавшихся пациентах за сутки.