Афины , 18 сентября, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Власти Греции ужесточили «коронавирусные» ограничения в столице страны, 18 сентября сообщает агентство Associated Press.

Andy Hay Эпидавр

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С 21 сентября по 4 октября в Афинах будет запрещено проведение концертов и спектаклей, для собраний на открытом воздухе введено ограничение участников в девять человек. Участие в похоронах, свадьбах и крещениях смогут принимать не более 20 человек. Людям старше 68 лет предписано ограничить передвижение, избегать общественного транспорта и носить маски. Работодатели в частном и государственном секторах должны перевести не менее 40% сотрудников на дистанционную работу.

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