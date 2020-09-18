Рим, 18 сентября, 2020, 19:04 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Италии лучше, чем в других странах ЕС, заявил в пятницу, 18 сентября, глава национального Высшего института здравоохранения, представитель Италии в ВОЗ Вальтер Риччарди.

(сс) Pietro Luca Cassarinp Вывешенный из окна флаг с надписью «Andrà tutto bene» (все будет хорошо)

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В Италии, в отличие от других стран ЕС, возвращения к показателям, фиксировавшимся в разгар эпидемии, не произошло, сказал Риччарди. Однако и власть, и граждане должны по-прежнему быть «внимательными», подчеркнул он.

По данным на18 сентября, в Италии умерли35 668человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на 13). Выздоровели216 807человек, за сутки этот показатель увеличился на 853 (днем ранее — на 689). Число подтвержденных носителей выросло на 1907 (днем ранее — на 1452). В последний раз столь высокий показатель фиксировался в начале мая. В последние пять дней этот показатель неизменно растёт.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет294 932. В настоящее время заражены42 457человек — на1044больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.