Улан-Батор, 18 сентября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Посольство США в Монголии опубликовало отчет об анализе инвестиционного климата в Монголии. В этом докладе отмечено, что расширенная программа финансирования МВФ завершилась неудачно.

Монголия

«Прогнозируется, что государственный долг достигнет 77 процентов ВВП в 2020 году, и Монголия столкнется с серией выплат по суверенному долгу внешним коммерческим кредиторам начиная с 2021 года, что может создать стресс для платежного баланса. Хотя Монголия реализовала меры, которые существенно снизили экономическую уязвимость в рамках трехлетней программы Международного валютного фонда (МВФ), программа безуспешно завершилась в мае 2020 года после того, как правительство не смогло решитьмакропруденциальные проблемы МВФ в отношении банковского сектора», — говорится в докладе.

Напомним, что в 2016 году в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов Монголия оказалась в сложной экономической ситуации. Правительство Монголии запросило кредит по программе Stand by от МВФ. Представители МВФ работали в Монголии и в итоге предложили стране принять участие другой программе — Extended fund facility. Эта программа сроком в три года была утверждена 24 мая 2017 года.

Чтобы участвовать в этой программе, власти Монголии внесли поправки в государственный бюджет 2017 года. Также с целью увеличения бюджета увеличили ставки семи категорий налогов. В итоге с 1 мая 2017 года были повышены налоги на импортные автомобили, а с 1 января 2018 года были увеличены подоходный налог и акцизы на алкоголь и сигареты на 10%.

Также власти Монголии обязались не увеличить социальные пособия, но в 2020 году обнулили пенсионные долги пенсионеров. МВФ резко осудил этот шаг, назвав «нарушением договора», и поставил под сомнение дальнейшее участие страны в других программах МВФ.