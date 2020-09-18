Рим, 18 сентября, 2020, 18:39 — ИА Регнум. Пассажиропоток аэропортов Италии вернется на докризисный уровень лишь в конце 2023 года, заявила в пятницу, 18 сентября, министр инфраструктуры и транспорта Италии Паола Де Микели.

Darafsh Аэропорт. Рим

По итогам 2019 года пассажиропоток аэропортов страны составил 191 миллион человек.

По экспертным оценкам, по итогам 2020 года он снизится втрое. В разгар эпидемии и период общенационального карантина (в апреле 2020 года) пассажиропоток снижался на 99%.