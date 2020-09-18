Токио, 18 сентября, 2020, 18:08 — ИА Регнум. 18 сентября в Японии арестовали студента по подозрению в рекламе поддельных наркотических препаратов, изготовленных из мяты и леденцов, сообщает газета Mainichi.

U.S. Department of Defense Арест

Подозреваемый житель префектуры Айти, 21-летний студент, публиковал рекламу препаратов в социальных сетях. Он признал обвинения, заявив: «Я делал поддельные наркотики из мяты, леденцов и других ингредиентов и продавал их». Он продавал препараты, используя сленг наркоторговцев.

В августе полиция префектуры обыскала дом студента и изъяла леденцы, мяту, пищевую соду, муку и другие вещества. Очевидцы цитируют слова студента: «Я заработал не менее 100 000 иен [примерно $1000]. Настоящее дело — рискованное».

Отчет о расследовании был отправлен в районную прокуратуру Нагоя.