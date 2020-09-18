Саратов, 18 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. В ковидных больницах Саратовской области по состоянию на 18 сентября медицинскую помощь оказывают 1287 пациентам. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 111 человек. В кислородной поддержке нуждаются 385 заболевших. Уровень заболеваемости коронавирусом в регионе достиг отметки в 588,3 на 100 тыс. человек, по стране — 740.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области скончались еще две пациентки с коронавирусом. На 18 сентября всего в регионе от COVID-19 скончался 91 пациент. Коронавирус подтвержден у 14 222 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9375 человек, за сутки — 106 пациентов.

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