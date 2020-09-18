Саратов, , 12:39 — REGNUM За последние сутки в Саратовской области скончались еще две пациентки с коронавирусом. Об этом сообщает облминздрав.

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Первая погибшая — 83-летняя женщина, которая не обращалась за медицинской помощью, а также не лечилась, заболев при этом около месяца назад. В больницу пациентку госпитализировали в тяжелом состоянии с тотальным поражением легких. Ее сразу поместили в реанимацию, но спасти не смогли. В госпитале женщина провела неделю, где пять дней была подключена к аппарату ИВЛ. Кроме этого, погибшая страдала рядом других заболеваний: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хронический панкреатит, стенозирующий атеросклероз коронарных сосудов.

Вторая погибшая — 61-летняя женщина. Она поступила в больницу с признаками вирусной пневмонии и большим поражением легочной ткани. В стационаре пациентка провела две недели, где 10 суток была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, состояние больной прогрессивно ухудшалось. Наличие ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и атеросклероза коронарных, мозговых сосудов не способствовало выздоровлению женщины.

Таким образом, по состоянию на 18 сентября с момента наблюдения в регионе от COVID-19 скончался 91 пациент.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 18 сентября коронавирус подтвержден у 14 222 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 107 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9375 человек, за сутки — 106 пациентов.

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