Токио, 18 сентября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. В Японии депутат Палаты представителей 18 сентября заразился коронавирусом и был госпитализирован, сообщает информационное агентство Kyodo. Это первый случай заражения коронавирусом в парламенте Японии.

Chris 73 Японский парламент

Суити Такатори, депутат от правящей Либерально-демократической партии, после того как отметил у себя температуру 37, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат.

Сообщается, что депутат присутствовал на пленарном заседании нижней палаты 16 сентября, где избрали премьер-министра Ёсихидэ Сугу. Кроме того, он контактировал в этот день с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ и с генеральным секретарём правящей партии Тосихиро Никаем.