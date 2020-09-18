Волгоград, 18 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Комплекс движимого и недвижимого имущества Волгоградской ГРЭС выставлен на продажу через популярный сайт объявлений. Продавец, зарегистрировавшийся на площадке в сентябре 2020 года, опубликовал два объявления, оба касаются имущества Волгоградской ГРЭС. По каждому объявлению имущество продаётся единым лотом, общая стоимость — 183,8 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скульптура «Родина-мать зовёт!» в Волгограде

В первом лоте за 175,5 млн рублей предлагается приобрести комплекс недвижимого имущества предприятия — это насосная станция первого подъёма на берегу Волги, здания, доли в земельных участках, газопроводы, трансформаторы и так далее.

Вторым лотом выставлено движимое имущество — за него продавец хочет получить более 18,2 млн рублей. В лот включены станки, мебель, дороги и ограждения, водонагреватели и прочее имущество.

«Предприятие «Волгоградская ГРЭС» с 18 декабря 2018 года находится в стадии ликвидации. У предприятия — десятки миллионов долгов. Поэтому все, конец славной истории ВолгоГРЭС. Сама станция, вырабатывающая электричество, пар и горячую воду, прекратила свое существование в 2015 году. Котлы потушили, генераторы остановили. В первую очередь потому, что оборудование исчерпало свой ресурс — станция ведь была построена в 1930 году. Нужно было строить новое, начали, но не закончили. То, что было, — исчерпало свой ресурс. Все. Физический износ. Машина больше работать не будет. Поэтому его и распродают. Потому что оно, во-первых, изношено, во-вторых, больше не нужно», — прокомментировал изданию V1.ru коммерческий директор Волгоградской ГРЭС Валерий Краснобай.

Он пояснил, что на продажу выставлено имущество и оборудование, которое использовалось для генерации пара, остальное имущество будет эксплуатироваться компанией «Волгоградоблэлектро».

Волгоградская (Сталинградская) ГРЭС была построена по плану ГОЭЛРО, строительство началось в 1929 году, первую турбину запустили уже в ноябре 1930 года. Работу Волгоградская ГРЭС не прекращала даже в 1942 году, во время Сталинградской битвы. Предприятие пережило и 1990-е годы. В 2008 году ГРЭС хотели реконструировать, но позже от этой идеи отказались. В итоге в 2015 году ГРЭС была закрыта.