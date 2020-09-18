Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выбрали победителя открытого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции будущего парка «Тучков буян» в Петроградском районе. Победителем стал проект петербургской студии «Студия 44» и West 8, передает корреспондент ИА REGNUM.

Park-spb.ru В Петербурге выбрали победителя среди авторов концепции парка Тучков буян

Напомним, парк «Тучков буян» появится на набережной Малой Невы, где ранее предполагалось построить «судебный квартал» для Верховного суда РФ. «Тучков буян» станет парком с прямым доступом к воде и с нового ракурса откроет панорамные виды на Петропавловскую крепость, ансамбль Биржи, стрелку Васильевского острова, здание Адмиралтейства, разводные мосты и саму Неву.

Конкурс был поддержан ЮНЕСКО, Международным сообществом городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Российским и Санкт-Петербургским союзами архитекторов и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (IFLA).

Третье место занял проект с трёхъярусным парком и подземными озерами от бюро «Хвоя» (Россия, Санкт-Петербург), второе место — проект с доминантой в виде теплицы — JV Vogt (Швейцария) и лауреаты Притцкеровской премии Herzog & de Meuron (Швейцария).

Первое место — проект с плавучей сценой, уникальной детской площадкой, с большой центральной площадью возле оранжереи и пещерой от петербургской «Студии 44» и West 8. Реализация этого проекта может обойтись в 5−6 млрд рублей.

Студия 44 (Россия, Санкт-Петербург) + WEST 8 (Нидерланды, Роттердам) Визуализация №1

«Проблема этой территории существует давно, еще 20 лет назад говорили о реконструкции ГИПХа (Государственный институт прикладной химии, который многие годы располагался на этом месте. — Прим. ред.). На этой же территории было проведено рекордное количество международных конкурсов, — сказал председатель комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. — У нас началась новая эпоха, если раньше мы были вынуждены мириться, что территория застраивается, здесь происходит диаметрально противоположное явление».

По его словам, три проекта, которые соревновались за первое место, единогласным решением были отобраны жюри. По словам Григорьева, будет реализовано общественное пространство с оранжереей, которая необходима городу.

«Проект не предусматривает тотальной застройки», — резюмировал глава КГА.

Отметим, портфолио «Студии 44» состоит из реализованных проектов: реконструкция восточного крыла Главного Штаба для музейного комплекса Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), вокзал «Олимпийский парк» (Сочи), здание Музея железных дорог России (Санкт-Петербург), Ладожский вокзал (Санкт-Петербург), кампус Высшей школы менеджмента СПбГУ на территории дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача».

Напомним, конкурс проводился по поручению правительства РФ. Организатор — Фонд «ДОМ.РФ». Оператор конкурса — консалтинговая компания «КБ Стрелка».