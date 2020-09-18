Нижний Новгород, 18 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 сентября выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 145 533 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Так, в Нижегородской области выявили 161 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 123, в Ульяновской области — 120, в Саратовской области — 107, в Оренбургской и Пензенской областях — по 99, в Удмуртии, Пермском крае и Кировской области — по 67, в Башкирии — 33, в Мордовии — 32, в Чувашии и Татарии — по 26, в Марий Эл — 21.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 30 435 случаев, в Саратовской области — 14 222, в Ульяновской области — 14 033, в Оренбургской области — 11 628, в Самарской области — 10 435, в Пензенской области — 9778, в Пермском крае — 8944, в Башкирии — 8350, в Чувашии — 8274, в Кировской области — 7701, в Татарии — 6949, в Мордовии — 6024, в Марий Эл — 4590, в Удмуртии — 4170.

Полностью выздоровели 120 299 жителей округа, за последние сутки выписаны 1090 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1805 человек, за минувшие сутки скончались 18 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 25 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек — 1010 случаев, 15 сентября — 1012 новых случаев заражения, 16 сентября — 1049, 17 сентября — 1052.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 сентября в России подтверждено 1 091 186 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5905 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,33%. Полностью выздоровели 901 207 жителей России, за сутки выписаны 5339 человек. 19 195 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 134 — за последние сутки. С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время борются с инфекцией 170 784 жителя страны.