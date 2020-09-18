Киев, 18 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. История с формированием комиссии по отбору нового главы специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) воочию показала, что из себя представляет система внешнего управления Украиной, заявил 18 сентября депутат Верховной рады Олег Волошин.

Клод Верлинд. Марионетки

Парламентарий подчеркнул, что речь идет не просто о принуждении страны следовать в фарватере внешней политики США или ЕС, а о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета.

«Все это идёт на 90% в карманы представителям либеральной глобалистской элиты, и лишь крохи (хотя это все равно миллионы) перепадают местным исполнителям и лоббистам из числа «соросят»… Они создали гениальную машину, которая обворовывает всех, но при этом внешне позиционирует себя как «инфраструктура борьбы с коррупцией», — отметил Волошин.

Депутат отметил, что Порошенко пытался бороться с таким положением дел, но потом предпочёл дружить, и во многому поэтому до сих пор на свободе. нынешний же президент Зеленский, немного разобравшись с тем, в какой кабале оказалась не только страна, но и он сам, эту систему начал очень «осторожно разбирать».

ИА REGNUM напоминает, что накануне представительство ЕС и посольство США на Украине выступили с предупреждением властям в Киеве относительно избрания нового руководителя САП. Дипломатические ведомства прямо заявляют, что от того, как пойдет этот процесс, будет зависеть дальнейшая поддержка Западом Украины.