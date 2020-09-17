Киев, , 19:13 — REGNUM Представительство ЕС и посольство США на Украине выступили с предупреждением властям в Киеве относительно избрания нового руководителя украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Заявление синхронно обнародовано вечером 17 сентября пресс-службами посольств, а также через социальные сети.

Дипломатические ведомства отмечают, что ЕС и США «приняли к сведению» решение Верховной рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора.

«Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в конце августа подал заявление об увольнении.

«Западные» партнёры уже публично предупредили Украину, что от процедуры назначения нового главы ведомства зависят и будущие кредиты, даже безвизовый режим с ЕС.

Согласно сегодняшнему решению Рады, в состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек.