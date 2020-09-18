Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Банк «Россия» присоединился к претензиям «Банка Интеза» и Сбербанка к холдингу «Евроцемент». В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области от кредитной организации к АО «Евроцемент груп», а также трём аффилированным с ним предприятиям поступил иск на сумму почти 63 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Завод «Евроцемент»

Иск поступил 17 сентября 2020 года. Сумма претензий — 62 986 954,33 рубля, но подробности пока не сообщаются. Ответчиками, помимо «Евроцемент груп», выступает АО «Мордовцемент», ООО «Сенгилеевский цементный завод» и московское ООО «Цемент-сервис МР», принадлежащее «Евробетону». Все компании связаны между собой.

Напомним, Сбербанк обратился сразу с двумя исками к АО «Евроцемент груп», входящему в список системообразующих предприятий РФ. По одному из них банк требует свыше 21,7 млрд рублей. Претензии «Банка Интеза» составляют около 0,6 млрд рублей. Рассматривать самые весомые претензии начнут 13 октября.

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