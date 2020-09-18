Иваново, 18 сентября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Инфекционный госпиталь построят на территории Ивановской областной клинической больницы, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 17 сентября директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина и главы города Иваново Владимира Шарыпова с руководителями медицинских учреждений и общественниками.

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Решение построить инфекционный госпиталь на территории областной клинической больницы связано с тем, что здесь компактно расположены медицинские учреждения, что позволяет проводить диагностику на месте. Кроме того, площадка под строительство госпиталя уже обеспечена инженерными коммуникациями, транспортной доступностью и свободна для застройки.

На строительство быстровозводимого госпиталя из федерального бюджета региону выделено более 2,5 млрд рублей. Новый госпиталь рассчитан на 360 мест, прежде всего, он предназначен для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом: в случае необходимости число коек здесь можно будет увеличить до 700.