Москва, 18 сентября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. За сутки в России выявили 5905 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. На первом месте Москва — 805. Далее следуют Петербург — 206, Ростовская область — 172, Подмосковье — 165, Нижегородская область — 161, Ставрополье — 140, Свердловская область — 129.

Сутками ранее в России выявили меньшее число новых случаев заражения коронавирусом — 5762.

Всего в России с начала распространения зафиксировали 1 091 186 случаев заражения коронавирусом.