Москва, 18 сентября, 2020, 10:12 — ИА Регнум. За ситуацией с блогером Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств», — цитирует председателя нижней палаты парламента пресс-служба Госдумы.

Володин в очередной раз призвал Бундестаг в рамках парламентского измерения «еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой назвал координационный совет белорусской оппозиции «временным представителем народа» страны и призвал институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Совет ЕС, оказывать ему содействие. Кроме того, ЕП призывает все страны Евросоюза отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Вместе с тем 3 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Бундестаг спросить с канцлера Германии Ангелы Меркель за втягивание ФРГ в антироссийскую кампанию. Ситуация вокруг Навального происходит на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России Союзный договор, указал он.

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