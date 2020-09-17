Вильнюс, 18 сентября, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Заявление президента Белорусии Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой, Польшей и усилении границы с Украиной якобы свидетельствует о том, что ему необходимо показать существование внешней угрозы. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио LRT.

President.gov.by Александр Лукашенко на женском форуме «За Беларусь», который проходил в «Минск-Арене», 17 сентября 2020 года

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"Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то угрозы, — сказал глава литовского МИД. — Если такой угрозы нет, ее надо найти».

Он добавил, что положение дел в стране, где половина личного состава вооружённых сил направляется на охрану границы, «не имеет ничего общего с реальностью».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границы с западного направления, поскольку Литва и Польша в период протестов оказывали прямую и всестороннюю поддержку «оппозиции».