Минск, 17 сентября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Политики соседних с Белоруссией стран работают на развязывание войны. Об этом 17 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед участницами «женского форума «За Белоруссию».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Белоруссия и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» —цитирует госинформагентство БелТА выступление Лукашенко.

Он заявил также: «Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства».

Напомним, 16 сентября в Минске состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу с Александром Лукашенко, который заявил: «Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые».

Также напомним, МИД Белоруссии проводит «многовекторную» внешнюю политику. Белоруссия является членом программы Евросоюза «Восточное партнёрство», а также партнёром НАТО.

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