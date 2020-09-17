Белгород, 17 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Главная проблема сменщика губернатора Белгородской области Евгения Савченко — причём любого — это то, что он будет управлять передовым регионом, считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Новому руководителю придётся предоставить региону сильную авторскую повестку, рассказал эксперт 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Kremlin.ru Евгений Савченко

Политолог подчеркнул, что успешно управлять и сохранить то, что создано, и обеспечить прирост гораздо сложнее, чем при управлении не передовым регионом. Врио губернатора ещё не назначен, но эксперт ожидал, что Евгению Савченко, с его особым, эксклюзивным, положением, дадут право назвать своего преемника.

«В основном в регионы отправляют варягов, это пока доминирующая кадровая политика Кремля. Но есть исключения, например, Воронежская область — когда уходил варяг Гордеев, ему дали возможность назвать своего преемника — им стал Гусев, бывший первый зам и бывший мэр Воронежа. Не так давно ушёл калужский губернатор Анатолий Артамонов (а его часто сравнивали с Савченко, потому что он тоже обеспечил рывок своей области), там сменщиком стал Шапша, который работал в команде бывшего губернатора, а сейчас был избран», — уточнил собеседник агентства.

Политолог предполагает, что если врио губернатора Белгородской области станет Денис Буцаев (которого 17 сентября назначили первым заместителем губернатора), то это выглядит как навязывание центром своей кандидатуры. Предложить передовому развитому региону какую-то свою повестку для человека со стороны будет очень сложно, область нуждается в авторской повестке, подчеркнул эксперт.

«Всегда за варягом приходит влиятельная группа интересов в регион. Евгений Степанович, конечно, поставил предохранитель, он в областную думу обеспечил приход около трёх десятков директоров предприятий, председателей совета директоров, то есть областная дума сейчас — это совет директоров Белгородской области. В думе сейчас будут сконцентрированы люди, которые контролируют экономику региона, и новый губернатор будет вынужден считаться с ними, а они будут неким направляющим и сдерживающим фактором в отношении нового главы региона», — подытожил Владимир Слатинов.

Должность первого заместителя губернатора Белгородской области введена распоряжением Евгения Савченко от 17 сентября 2020 года. Денис Буцаев будет заниматься руководством администрацией главы региона, его назначение вступит в силу со дня согласования его кандидатуры Белгородской областной думой.