Сменщику белгородского губернатора будет нелегко — политолог
Белгород, 17 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Главная проблема сменщика губернатора Белгородской области Евгения Савченко — причём любого — это то, что он будет управлять передовым регионом, считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Новому руководителю придётся предоставить региону сильную авторскую повестку, рассказал эксперт 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Политолог подчеркнул, что успешно управлять и сохранить то, что создано, и обеспечить прирост гораздо сложнее, чем при управлении не передовым регионом. Врио губернатора ещё не назначен, но эксперт ожидал, что Евгению Савченко, с его особым, эксклюзивным, положением, дадут право назвать своего преемника.
Политолог предполагает, что если врио губернатора Белгородской области станет Денис Буцаев (которого 17 сентября назначили первым заместителем губернатора), то это выглядит как навязывание центром своей кандидатуры. Предложить передовому развитому региону какую-то свою повестку для человека со стороны будет очень сложно, область нуждается в авторской повестке, подчеркнул эксперт.
Должность первого заместителя губернатора Белгородской области введена распоряжением Евгения Савченко от 17 сентября 2020 года. Денис Буцаев будет заниматься руководством администрацией главы региона, его назначение вступит в силу со дня согласования его кандидатуры Белгородской областной думой.