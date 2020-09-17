Минск, 17 сентября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Беспорядки, протесты и действия предводителей «оппозиции», а также давление соседних стран очень похожи на сценарий, который пытались реализовать в Венесуэле, заявил 17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

Об этом Лукашенко заявил на женском форуме «За Беларусь».

При этом экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, находящуюся то в Литве, то в Польше, сравнил с венесуэльским «лидером оппозиции» Хуаном Гуайдо, присвоив ей звание «гуайдиха».

"Был подключен следующий этап — жестокое внешнее политическое и финансово-дипломатическое давление. Соседние страны отказываются признавать результаты выборов и по венесуэльскому сценарию нашли «гуайдиху» и объявили ее президентом», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Венесуэле после президентских выборов были организованы массовые протесты оппозиции, а Хуан Гуайдо провозгласил сам себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США сразу же заявили о признании Гуайдо лидером Венесуэлы.