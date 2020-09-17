Минск, 17 сентября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Александр Лукашенко является избранным президентом Белоруссии и не нуждается в посредничестве ОБСЕ при решении внутрибелорусского конфликта. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Оценивая обстановку в Белоруссии после завершения президентской кампании, Лавров отметил: «Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов. Но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится».

Читайте комментарии и аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

По мнению Лаврова, способствовать стабилизации обстановки в Белоруссии будет участие всех слоёв белорусского общества в конституционной реформе, которую инициировал Лукашенко.

Глава МИД РФ высказал сожаление в связи с тем, что экс-кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская «говорит не своим голосом» и «находится в столице Литвы, которая в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии».

«Вы знаете, что Литва уже объявила Тихановскую лидером Республики Беларусь, а Лукашенко был объявлен нелегитимным президентом», — напомнил глава МИД России.

По его словам, некая западная сила «абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию», «манипулирует» и подталкивает к уголовным преступлениям, а также таким безответственным действиям, как декларирование необходимости выхода Белоруссии из ОДКБ, ЕАЭС и других интеграционных структур с участием России.

Противостоящие Лукашенко оппозиционеры декларировали такие цели, как «движение в сторону ЕС и НАТО, последовательное вытеснение русского языка, «белорусизация» всех сторон жизни». При этом Лавров провёл аналогию с украинской катастрофой.

Читайте о «белорусизации» в сюжете: Нациестроительство в Белоруссии