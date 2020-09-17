МИД РФ: призыв Дании опять обсудить «Северный поток — 2» вызвал недоумение
Москва, 17 сентября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Призывы премьер-министра Дании Метте Фредериксен начать новое обсуждение проекта газопровода «Северный поток — 2» вызывают как минимум недоумение, заявила 17 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, это не что иное, как очередная попытка воспрепятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который построен уже более чем на 90%.
«А 6 июля Датское энергетическое агентство одобрило заявку консорциума Nord Stream 2 AG на привлечение к укладке газопровода в исключительной экономической зоне Дании судов системы якорной стабилизации. Примечательно, агентство не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования. Таким образом, все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются», — указала представитель МИД РФ.
Всё это, отметила она, является результатом деятельности США, лоббирующих поставки в Европу своего сжиженного газа.
«Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям. А Дания, используя такой разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов», — пояснила Мария Захарова.