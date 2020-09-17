Белгород, 17 сентября, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Евгений Савченко объявил о своём уходе с поста губернатора Белгородской области, об этом он заявил 17 сентября на закрытом совещании в правительстве региона.

Belregion.ru Евгений Савченко голосует

«Евгений Савченко проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — сообщила пресс-служба губернатора.

22 сентября на первом заседании Белгородской областной думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителя от регионального законодательного собрания.

Пост врио губернатора региона может занять бывший генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев — 17 сентября стало известно о его назначении на должность первого заместителя губернатора Белгородской области.

Евгений Савченко родился в 1950 году в Курской области. Пост губернатора Белгородской области он занимает с 1993 года — шесть сроков подряд, и с 2018 года он является единственным действующим российским губернатором, занявшим пост при первом президенте России Борисе Ельцине. Последнюю победу на губернаторских выборах Савченко одержал в 2017 году, он набрал почти 70% голосов избирателей.