Кострома, 17 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. В Костромской области завершились масштабные выборы. Жители региона избрали губернатора, отдали голоса за партии и кандидатов в областную думу и представительный орган власти Костромы, в ряде муниципалитетов состоялись выборы в органы местного самоуправления. В общей сложности в регионе состоялось 108 избирательных кампаний, по итогам которых было распределено 632 мандата. Корреспондент ИА REGNUM попросил экспертов высказать мнение о ходе избирательной кампании и результатах голосования.

Наталья Диева ИА REGNUM Голосование с использованием КОИБа

По убеждению электорального юриста, члена совета общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрея Бузина, прошедший процесс в регионе можно назвать «более-менее чистым». Власти «постеснялись прямых фальсификаций», но применили политтехнологический приём, оказавший «существенное влияние на смещение волеизъявления избирателей».

«На избирательных участках Костромы присутствовали так называемые «пункты сбора опросных листов «Народный бюджет». Избирателям предлагалось заполнить опросный лист с вопросом о том, как распределить дополнительно выделенные Костромской области из федерального бюджета 300 миллионов рублей. Опрос был организован мэрией Костромы. Было замечено, что некоторые избиратели приходили на участок уже с опросным листом, к которому был подколот агитационный материал «Единой России» и ее кандидатов. На вопрос о том, где они брали опросные листы, некоторые откровенно отвечали, что их давали на работе. Этот политтехнологический приём оказал сильное влияние на смещение волеизъявления избирателей. Несомненно, он выходит за рамки избирательного законодательства. Прямых фальсификаций, когда к участковым комиссиям приписывается по 400 голосов, я не заметил. В Костромской области, судя по всему, постеснялись это делать»

Golosinfo.org Андрей Бузин

Участие в выборах в Костромской области приняли 32% избирателей. По сравнению с выборами 2015 года, проходившими в один день, явка снизилась на 4%. Комментируя этот показатель на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ, председатель избирательной комиссии региона Михаил Барабанов заявил, что «за такую явку никого не хвалят», но воздержался объяснять причины низкого интереса электората к региональным выборам. Как считает Андрей Бузин, результат по явке в Костромской области мог быть ещё хуже. Сохранить показатели на примерном уровне прошлых лет региону удалось благодаря совмещению выборов и введению трехдневного голосования.

«Если бы голосование проводилось за один день, то явка по Костромской области была бы ниже, как минимум, на 10%. В первые два дня (досрочное голосование 11 и 12 сентября — ИА REGNUM) костромичи отдали ровно столько же голосов, сколько и 13 сентября. К тому же на явку всегда влияет совмещение выборов, а в Костромской области оно было очень сильным — гражданам выдавалось 4 бюллетеня. Апатия на региональных выборах по сравнению с федеральными выборами — традиция России. Это связано с очень низким уровнем развития самоуправления. В западных странах ровно наоборот — муниципальными выборами интересуются больше чем выборами государственными, поскольку люди понимают, что от них зависит решение местных проблем».

Большой резонанс перед единым днем голосования вызвало заявление холдинга «Минченко консалтинг», спрогнозировавшего вероятность второго тура на выборах губернатора в Костромской области. Глава холдинга Евгений Минченко обосновал прогноз отсутствием яркого образа действующего главы региона Сергея Ситникова и «немотивирующей» поддержкой его аналитиков. Региональные эксперты обвинили московских экспертов в попытке представить основного соперника Ситникова — кандидата от КПРФ Валерия Ижицкого «мощным оппонентом», а самого Минченко — в желании сохранить экспертность при любом исходе выборов.

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Наталья Диева ИА REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников наблюдает за военными играми

«Глядя на результаты выборов, на итоги голосования, на статистику можно совершенно определенно сказать, что уровень конкуренции на выборах губернатора был низким. Политологи должны были предвидеть это, и предсказать очевидную победу Ситникова. Думаю, что прогнозы, сделанные насчёт второго тура, можно назвать не очень квалифицированными», — высказался насчёт прогноза Минченко Андрей Бузин.

Не меньше толков в костромской политической среде вызвало снятие списка и одномандатного кандидата партии «Социальной защиты» с выборов в Костромскую областную думу. Регистрация партийного списка была отменена 7 сентября первым апелляционным судом общей юрисдикции в Москве. Позднее, во время выборов 12 сентября из бюллетеня по решению суда вычеркнули партийного кандидата по костромскому округу No 4 — Максима Постникова. Комментируя ситуацию, политолог Александр Кынев сказал, что видит в произошедшем «руку Москвы». Политическую ответственность за историю с Постниковым, по его мнению, должна нести Центральная избирательная комиссии России.

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Лидер партии «Социальной защиты» Владимир Михайлов

«Единственную причину снятия списка партии я вижу в том, что у них были все шансы преодолеть процентный барьер и получить льготу при регистрации на выборах в Госдуму. На региональном уровне список был зарегистрирован, но видимо мониторинг показал, что этот список проходит — в региональных СМИ случилась истерика с большим количеством «чернухи». Видимо был приказ из Москвы — снять список, чтобы партии не было на федеральных выборах в 2021 году. История со снятием Постникова — история про юридическое рукожопие. Она говорит о том, насколько безграмотно ЦИК регулирует выборы. Ввести трехдневное голосование, оставив все остальные нормы неприкосновенными… Всё это сделало неизбежным появление таких инцидентов. Политическая ответственность за это лежит на ЦИК. На мой взгляд, результаты выборов из-за этого случая стоит пересмотреть. Но я уверен, что и избирательная комиссия области и суды результаты отменять не будут, сделают вид что так и надо»

По итогам выборов в думу Костромской области было избрано 35 депутатов — 25 по одномандатным округам и ещё 10 — по партийным спискам. Большинство мест в законодательном собрании досталось «Единой России». Партия выиграла 19 из 25 округов и 5 мандатов партийному по списку. По мнению костромского политолога Николая Сорокина, самым интересным моментом прошедшей кампании стала борьба кандидатов на округах в Костроме и Буе.

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«На мой взгляд, самый интересный и сенсационный результат прошедших выборов — победа Ольги Дробышевой в Буе. Она руководит маленькой районной телекомпанией, скорее всего у нее не было никаких финансовых ресурсов. Ее основным соперником был Катышев — бывший глава Буя, многолетний депутат областной думы, очень состоятельный и известный человек. Беспартийная Дробышева шла от КПРФ и выиграла с небольшим отрывом в несколько десятков голосов. Это тот случай, когда деньги и административный ресурс решили не всё. Думаю, выиграть ей позволила её журналистская деятельность, репутация и принципиальная позиция. По округу No 8 (Кострома), где соперниками были кандидат от «Социальной защиты» Сергей Галичев и кандидат от «Единой России» Дмитрий Аббакумов, тоже была интрига. Силы были равны — оба кандидата узнаваемые и харизматичные. Очевидно, политтехнологи Галичева выстроили работу более грамотно. К тому же, в Галичева был вложен очень большой финансовый ресурс. Кроме того, я считаю неожиданным проигрыш первого секретаря костромского комитета КПРФ Валерия Ижицкого (округ No 9 — Кострома — ИА REGNUM) кандидату от «Единой России» Вадиму Козыреву. Думаю, это объясняется тем, что Валерий Петрович распылил силы. Вместо того, чтобы заниматься своим округом, он помогал огромному количеству кандидатов от КПРФ»

Наименее успешными по итогам прошедших выборов Сорокин назвал результаты «Справедливой России». В областном законодательном собрании первое место на своём округе занял глава регионального отделения партии — Александр Плюснин, ещё одно место в думе займет «списочный» кандидат от эсеров. Несмотря на это, партия проиграла все округа в думе города Костромы. Причину произошедшего политолог объяснил некачественным технологическим сопровождением кампании.

«Полным крахом можно назвать результаты «Справедливой России». Ни один их кандидат не прошёл в городскую думу, в областной есть только Плюснин. Он выиграл Галич (округ No 18), но это неудивительно — он там очень известен. К тому же, в последнее время костромское отделение партии потеряло много известных имён. Я не знаю, какие именно технологи консультировали «Справедливую Россию», но после такого результата этим людям нужно задуматься о том, что существует много замечательных профессий кроме профессии политтехнолога»

Наталья Диева ИА REGNUM Избирательный участок в Костроме

Комментируя действия костромской оппозиции, Сорокин отметил низкую степень коммуникации между представителями политических объединений. Оппозиции не удалось договориться о взаимовыгодном сотрудничестве и поддержке. Учтут ли костромские оппозиционеры этот опыт в будущем или нет — открытый вопрос.

«Оппозиция на этих выборах проявила себя чудовищно плохо. Её представители не смогли договориться и поделить округа. К примеру, коммунисты шли по всем округам и отнимали голоса у сильных оппозиционных кандидатов от других партий. Попыток договориться было много, но все они за редчайшим исключением провалились».

На момент написания материала региональная избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов губернатора. По итогам 13 сентября, действующий глава региона Сергей Ситников одержал победу в первом туре, набрав 64,65% голосов избирателей. В ближайшие дни облизбирком намерен также утвердить окончательные результаты выборов в областную думу, а по выборам в органы местного самоуправления это сделают соответствующие избирательные комиссии.