Кострома, , 15:30 — REGNUM Федеральные и местные эксперты расходятся во мнении о вероятности второго тура на выборах губернатора Костромской области.

Сергей Ситников наблюдает за военными играми в Костромской области Наталья Диева © ИА REGNUM

24 августа коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал седьмой рейтинг устойчивости глав регионов «ГОССОВЕТ 2.0», в котором, в частности, оценил возможность второго тура в субъектах РФ, где проходят губернаторские избирательные кампании.

По мнению главы холдинга Евгения Минченко, высказанному в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, полученное губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым от президента России «добро» на второй срок не гарантирует ему победу в первом туре. Вероятность второго тура обусловлена отсутствием яркого образа действующего главы региона и «немотивирующей» позицией аналитической поддержки:

«Даже если судить по тем экспертным оценкам, которые делают лояльные по отношению к господину Ситникову фигуры, то там логика примерно такая: «ну да, регион у нас депрессивный, да, губернатор у нас слабый — но здесь и сильный ничего сделать не сможет, а люди уже притерпелись, привыкли». Такая логика официальной поддержки не выглядит супермотивирующей ни для экспертного сообщества, ни тем более для избирателей».

Отмечая достижения и текущую работу Сергея Ситникова, Минченко полагает, что низкий уровень внешних коммуникаций снижает эффект от выигрышных информационных поводов:

«Могу сказать, что у Ситникова на самом деле есть достижения. Появились новые интересные проекты — в частности, по модернизации Костромской ГРЭС. Можно это красиво подать, но отдельные большие проекты крупных федеральных компаний не укладываются в картину значимого образа будущего региона. Даже когда есть успехи, их не умеют упаковать в большую картину будущего края. Результат — низкая оценка позиционирования и политического менеджмента».

По мнению региональных политических экспертов выводы «Минченко консалтинг» ошибочны, а рейтинг не объективен. Так телеграм-канал «Родина Снегурочки» назвал оценку московских аналитиков попыткой сохранить экспертность в любой ситуации, а телеграм-канал «Костромской ворчун» заподозрил столичных специалистов в желании представить кандидата от КПРФ Валерия Ижицкого «мощным оппонентом» губернатору.

«Массовое ожидание вторых туров стало естественным результатом ЕДГ 2018 года, когда собственно вторые туры и случились на губернаторских выборах внезапно для аналитиков, Москвы и самих участников. Теперь для сохранения собственной экспертности всем лучше запланировать парочку вторых туров в потенциально «слабых» территориях. Если прогноз не оправдается, всегда можно сказать, что губернаторов дотянули правдами и неправдами до нужного результата», — написал телеграм-канал «Родина Снегурочки».

Комментируя такие выпады, Евгений Минченко принципы формирования «зон» в рейтинге и упрекнул коллег в отсутствии профессиональной этики.

«Обратите внимание, что с точки зрения устойчивости Ситников находится в желтой зоне, а не красной. Он вырос в рейтинге за последний год. Но, тем не менее, мы, в том числе с учётом экспертных оценок, поместили регион в зону высокой вероятности второго тура. А туда мы помещаем, в том числе, тех губернаторов, у кого, может быть, нет серьёзных оппонентов, но нет и яркого образа. Есть вероятность так называемого брекзит-эффекта, когда люди решают рискнуть, ведь хуже уже не будет. Давайте вспомним единый день голосования 2018 года. Коновалов был сильным оппонентом? Нет. Сипягин? Нет. Да даже Фургал в общем-то готов был согласиться с позицией кандидата второго уровня, но неожиданно для себя вышел во второй тур. А в целом я хотел бы передать критикующим доклад коллегам, что описание позиций других консультантов, исходя из мотивов, лежащих вне профессиональной этики, само по себе не очень этично и характеризует скорее авторов этих комментариев. Я думаю, что надо лучше работать и меньше искать заговоров в окружающем мире», — подытожил Евгений Минченко.

Примечательно, что в самом факте вторых туров не видит ничего плохого руководство страны. Комментируя исследование «Минченко консалтинг» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит «никакой трагедии» во вторых турах и их проведение «абсолютно не умаляет победу на выборах».

Выборы губернатора Костромской области пройдут в ежиный день голосования 13 сентября.

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