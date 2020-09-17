Санкт-Петербург, 17 сентября, 2020, 16:51 — ИА Регнум. В Петербурге ждут влияния урагана «Айла», который оставил без электричества десятки тысяч домов в соседней Финляндии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень

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Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает об опасности: ветер усиливается уже сейчас. Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 18 сентября, скорость северного и северо-западного ветра будет достигать 18 м/с, а ночью и утром в прибрежных районах — 23 м/с.

Заметим, сейчас в Хельсинки скорость ветра составляет 20 м/с. Сильнее всего пострадали населенные пункты на юго-западе страны, где порывы ветра достигали 30 м/с и выше. Ураган обрушился на Финляндию на рассвете 17 сентября.

По данным одного из местных поставщиков электроэнергии, Energiateollisuus, ненастье лишило света более 60 тыс. домов в 150 муниципалитетах на юго-западе, северо-западе и в центре страны, пишет Ilta Sanomat. Паромные компании приостанавливают движение по Балтийскому морю между Хельсинки и Таллином.