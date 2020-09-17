Казань, 17 сентября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Татарии зарегистрировала Рустама Минниханова избранным главой республики. Соответствующее решение принято сегодня, 17 сентября, на 123-м заседании ЦИК РТ.

Михаил Фролов. president.tatarstan.ru Глава Татарии Рустам Минниханов на избирательном участке

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Удостоверение главе Татарии вручил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. На прошлом заседании центризбиркома прошедшие выборы были признаны состоявшимися и результаты — действительными.

Инаугурация главы республики назначена на 18 сентября в 10:00. Торжественную церемонию вступления в должность будут транслировать онлайн на местном телеканале и в сети интернет. Мероприятие пройдет в государственном большом концертом зале имени С. Сайдашева в столице республики.

ИА REGNUM напоминает, Центральная избирательная комиссия Татарии подтвердила победу на выборах главы республики Рустама Минниханова. За него свой голос отдали более 1,9 млн избирателей или 83,27%. Альмир Михеев («Справедливая Россия») получил поддержку 4,93% избирателей, Альфред Валиев («Коммунисты России») набрал 4,64% голосов избирателей, Олег Коробченко (Партия Роста) — 3,58% голосов избирателей, Владимир Сурчилов (ЛДПР) — 2,84% голосов избирателей.

Читайте также: ЦИК Татарии признал выборы главы республики состоявшимися