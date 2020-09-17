Брюссель, 17 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. 17 сентября в Европейской комиссии закрепила решение о суммах финансовых субсидий для стран-членов ЕС на 2021−2022 годы. Об этом передает Dziennik.

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Крупнейшие субсидии из средств ЕС в 2021—2022 гг. достанутся Италии — 44,7 миллиарда евро. Вторую по величине помощь получит Испании — 43,5 миллиарда евро.

Из стран Восточной Европы наибольшую помощь получит Польша — в течение следующих двух лет она составит почти 19 миллиардов евро. При этом, уже есть данные, что в 2023 ЕС предоставить Польше еще 4,3 миллиарда евро.

Размер столь высоких субсидий для Италии и Испании связан с тем, что данные страны больше других пострадали от первой волны пандемии коронавируса.