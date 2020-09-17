Москва, 17 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. В 2018—2019 году объемы потребительского кредитования в России были беспрецедентны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) Юрий Юденков. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в РФ банки с января по август выдали на 27,1% потребительских кредитов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Деньги в кредит

«Сокращение вызвано тем, что закончился карантин, но не все пока определились с возможностями погашения кредитов, — сказал Юденков. — Неясна возможность возврата заемных средств. Поэтому, на мой взгляд, и снизилась потребность в кредитах. Эта тенденция естественна, поскольку в 2018—2019 году объемы потребительского кредитования были беспрецедентны. Поэтому логично, что в этом году произошел спад. Возможно, количество выданных кредитов будет расти, но уже не такими темпами. Это зависит в первую очередь от платежеспособности населения, во-вторых, от предлагаемых товаров. И третье — эпидемиологическая обстановка. Люди в зависимости от этого планируют и свои покупки, и свои отпуска, и вообще свое будущее».

По мнению экономиста, последнее десятилетие как раз продемонстрировало, что в РФ построили потребительскую экономику.

«И потребительские кредиты играют все большую и большую роль в нашей жизни. Люди берут потребительский кредит на отпуск, машины, крупную бытовую технику», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России доля просроченных микрозаймов достигла почти 45%.