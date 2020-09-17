Астана, 17 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Казахстане начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана специалистами республики. Об этом 17 сентября сообщается на сайте министерства образования и науки республики Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Начаты клинические исследования вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, разработанной в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки МОН республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на проведение испытаний, в ходе которых будет в две фазы проведена вакцинация 244 добровольцев, дано разрешение Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме этого, уточняется, что в клинических исследованиях вакцины принимают участие здоровые взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет и что они будут проведены на аккредитованной клинической базе — РГП «Национальный научный центр физиопульмонологии», казахского министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 72 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.