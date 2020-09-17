Москва, 17 сентября, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) свыше 5 млн рублей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

stevepb Налоги

Предусматривается увеличение до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

В правительстве отмечают, что процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы.

С предложением ввести элемент прогрессивной шкалы налогообложения выступил президент РФ Владимир Путин. Документ направлен на создание дополнительного источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.