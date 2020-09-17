Минск, 17 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 сентября провёл совещание, в ходе которого проинформировал постоянных членов Совета безопасности о состоявшихся в начале текущей недели контактах с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил журналистам глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Заседание Совбеза РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Путин на совещании обсудил также текущие вопросы социально-экономического развития России. Президент рассказал также о содержании своего выступления на Генассамблее ООН в формате демонстрации видеозаписи.

Участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор СВР Сергей Нарышкин и глава МИД Сергей Лавров.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись 14 сентября в Сочи. Президент России признал легитимность Лукашенко и пообещал ему финансовую помощь.

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Тем временем в Белоруссии не утихают протесты против бессменного правления Лукашенко (занимает президентское кресло с 1994 года) и террора «людей в штатском» — переодетых силовиков, избивающих манифестантов и случайных прохожих. Оппозиция требует новых президентских выборов, Лукашенко от диалога с ней отказывается.