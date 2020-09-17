Москва, 17 сентября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Российские власти не согласны с заявлением парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики. Об этом 17 сентября заявили в МИД России.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

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"Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Напомним, ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии и в нем отказался признать результаты президентских выборов в республике, а также высказался в пользу их повторного проведения с участием «международных наблюдателей». Кроме этого, в ПАСЕ предложили «срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии».

Отметим, также ранее резолюцию по ситуации в Белоруссии, в которой итоги выборов президента в республике не признаются и содержится призыв к введению санкций в отношении Минска, принял Европарламент.