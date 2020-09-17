Стокгольм, 17 сентября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Число летальных исходов от COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные 17 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 864 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 885 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 310 человек.

По состоянию на 17 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 17 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 590 человек.