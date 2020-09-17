Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась в 2020 года в 4,2 раза относительно прошлогодних показателей. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов региона Свердловской области Олег Сандаков на пресс-конференции.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

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По данным чиновника, в 2020 году уже произошло 496 лесных пожаров. Они затронули площадь в 9 850 га. Это больше в 4,2 раза, нежели в аналогичный период прошлого года.

Власти планируют восстановить около 30 тыс. га леса. в этом году, добавил Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Сибири и на Дальнем Востоке также зафиксировали увеличение площади пожаров-отказников.