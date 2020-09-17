Волгоград, 17 сентября, 2020, 15:11 — ИА Регнум. В число основных центров празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского 2021 году войдёт Волгоградская область. Главным мероприятием юбилейной даты в городе-герое Волгограде станет освящение возрождённого кафедрального собора, сообщает пресс-служба администрации региона.

Икона Святого благоверного князя Александра Невского

Предложение о включении Волгоградской области в число основных центров празднования 800-летия Александра Невского внёс 16 сентября на Патриаршем Совете по культуре губернатор Андрей Бочаров, который лично возглавляет попечительский совет по строительству кафедрального собора. В храме уже завершена роспись некоторых стен, на 80% готовы орнаменты откосов окон, все работы продвигаются по графику.

На прилегающей к храму территории площадью 1,7 га разбит Александровский сад. В нём расположились сухой фонтан, амфитеатры и скамейки с беседками, уличная библиотека. Зоны перед собором обустраивают в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В программу праздничных мероприятий также включены более 30 культурно-массовых и научно-исследовательских мероприятий, основные из которых пройдут в 2021 году.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал предложение губернатора.